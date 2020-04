Grens dicht? ‘Als we de auto de straat op rijden staan we al in Duitsland’

Berkelland­se D66-frac­tie boos over verlaging PG­B-ta­rief

15:38 BORCULO - De Berkellandse D66-fractie is boos over het met circa een derde verlagen van het PGB-tarief. Een ouder die stopt met werken om zelf voor een kind met een beperking te zorgen, kreeg eerder een vergoeding van 18,50 euro per uur. Dat gaat terug naar 11,33 euro per uur: het minimumloon.