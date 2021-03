‘Grenscontrole’ Achterhoek-Twente rond afgesloten N315

Motorrijd­ster raakt van weg en duikt droge sloot in: gewond naar ziekenhuis Doetinchem

27 februari LAAG-KEPPEL - Op de Wehlsedijk is zaterdagmiddag een motorrijdster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval. Tussen Laag-Keppel en Wehl verloor de bestuurster de macht over het stuur en belandde in de berm en in de droge sloot. Ze is voor onderzoek naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht.