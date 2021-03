Grensland College begint associate degree management

,,Ik verwacht dat de opleiding snel vol is”, zegt Alexander van der Graaff, projectmanager van de onderwijsopleiding, die is gehuisvest in het oude raadhuis in Winterswijk. Om mensen voor de nieuwe opleiding te interesseren worden vrijdag 23 april twee masterclasses gehouden. De eerste over het voeren van gesprekken voor managers, de tweede over het binnenmilieu, de luchtkwaliteit, in schoolgebouwen.

Fysiek of digitaal

De masterclasses markeren de start van de tweejarige hbo-opleiding. Die worden in het raadhuis in Winterswijk en in het CIVON op het terrein van de DRU-fabriek in Ulft gegeven. ,,Als het weer mogelijk is, zijn de masterclasses fysiek te volgen”, zegt Van der Graaff. ,,En anders via onze website grenslandcollege.nl.”



Volgens Van der Graaff is het de bedoeling om vaker dergelijke masterclasses (van ongeveer anderhalf uur) te geven. ,,Bijvoorbeeld over circulaire economie, dat raakt ook alle sectoren. Bij de HAN is dat een masteropleiding. Daar werkt een bevlogen lector die we ook in de Achterhoek een podium willen geven.”