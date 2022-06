Grensoverschrijdend samenwerken is makkelijker gezegd dan gedaan blijkt in Aalten en Bocholt

Niettemin is Thomas Decker, de commandant van de brandweer in Bocholt, vol goede moed. Trots vertelt hij dat er inmiddels drie Nederlandse jongeren zijn aangesloten bij de jeugdbrandweer in Suderwick. ,,Dinxperlo heeft geen jeugdbrandweer”, verduidelijkt Decker.



Ook vertelt hij dat het zaak is bouwgrond te vinden vlakbij de grens in Dinxperlo of Suderwick waarop de kazerne moet worden komen.