Griep rukt op naar het oosten

Industriële Kring Lochem steunt bezwaar tegen snel­heids­ver­la­ging op N348 tussen Gorssel en Eefde

10:31 De Industriële Kring Lochem (IKL) sluit zich aan bij het bezwaar tegen snelheidsverlaging op de N348 tussen Gorssel en Eefde. Eerder al hebben de Bedrijvenkring Zutphen, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VNO-NCW Stedendriehoek bezwaar gemaakt bij Gedeputeerde Staten van Gelderland tegen een proeflimiet van zestig kilometer per uur. IKL heeft de brief niet kunnen ondertekenen omdat die al was verstuurd.