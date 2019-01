Griepgolf: Slingeland reserveert bedden

update Eigenaar Chinees in Doetinchem verjaagt gemaskerde overval­lers

10 januari DOETINCHEM - Een gewapende overval door twee gemaskerde mannen op het chinees afhaalcentrum New City in Doetinchem is vanavond mislukt doordat de eigenaar ingreep. Hij zou een mes hebben gepakt en de overvallers de zaak uit hebben gejaagd. Niemand raakte gewond, de daders zijn nog voortvluchtig.