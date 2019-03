Grietinus Kamps van Vulcanus in Nieuwscafé

Kamps, sinds 2000 eigenaar, zal vertellen over de stand van zaken van het faillissement en de mogelijke toekomst van Vulcanus. Op dit moment wordt onderzocht of er een overname of doorstart mogelijk is. Het bedrijf werd failliet verklaard nadat het Pensioenfonds Metaal en Techniek aan de bel trok over een schuld van een miljoen euro. Behalve Vulcanus komt ook Laborijn aan de orde. Sylvia van Londen en Anita Gerritsen van de Rooie Vrouwen, die misstanden bij de sociale dienst aankaartten, zullen vertellen over de klachten van mensen met een uitkering.

Carnaval

Ook gast is Mark Boumans, die vertelt over de twee jaar dat hij nu burgemeester van Doetinchem is. Daarnaast gaan centrummanager Jos Tiemessen en organisator van het carnaval Patrick Berendsen met elkaar in discussie over waar in de toekomst de evenementen in Doetinchem moeten worden gehouden. Nu is het carnaval bijvoorbeeld nog midden op het Simonsplein, maar blijft dat zo?



Muziek is er van Henry Welling. De presentatie is in handen van Erik Hagelstein en Henny Haggeman. De entree is gratis.