Grietje (82) wilde eerst niet, maar geniet nu met volle teugen in verzorgingshuis: ‘Het is hier grandioos’

Altijd is er wel iets dat de stilte in de kamer doorbreekt. Vaak is dat bezoek. Grietje heeft behalve drie kinderen, zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen ook een grote kennissenkring. Is er even niemand over de vloer, dan maakt ze een puzzel of kijkt tv.



Verder zijn er de activiteiten in en rondom het verzorgingshuis. Een rolstoelwandeling, bingo, Rummikub, nagels lakken: Grietje doet overal aan mee. ,,Ik heb hier al zoveel leuke mensen ontmoet. En het personeel verdient een pluim, echt waar. Het is hier grandioos!”



Vanuit haar ruime kamer heeft ze uitzicht op de hoofdingang en de parkeerplaats. Onlangs stapten er twee net geklede mannen uit een zwart busje. Even dacht Grietje dat ze muziek kwamen maken. Het bleken uitvaartverzorgers. ,,Als er iemand is overleden, dan maakt het personeel hier een haag tot aan de weg. Dat vind ik een heel mooi afscheid.”