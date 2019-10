Groeiend verzet tegen ‘windreuzen’ in Bronckhorst

Bronckhorst Windturbinevrij heeft als doelstelling dat er helemaal geen windmolens komen in deze gemeente, zegt oprichter Minou van Dillen uit Hengelo. ,,Ons landschap is onze kernkwaliteit. Met de plaatsing van de windreuzen van meer dan 200 meter hoog wordt dat te grabbel gegooid”, zegt zij.



In de gemeentelijke Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 staat dat er twaalf windmolens kunnen komen, om te voldoen aan de energievraag. De turbines zijn het meest controversiële onderdeel van het plan om over iets meer dan 10 jaar een energieneutrale gemeente te zijn, beseft wethouder Paul Hofman. ,,Maar hoe hard we ook ons best doen en hoe graag we het willen, zonder windenergie kunnen we niet”, zegt hij.