Groeiende campinggigant Obelink zocht tot in Duitsland naar ruimte, maar blijft Winterswijk trouw

Aantal honderplus­sers stokt, Heerde en Elburg scoren hoog, Hardenberg en Zeewolde laag

11:57 Het aantal honderdplussers in Nederland stokt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens die cijfers hebben Heerde (6,5) en Elburg (6,1) in deze regio de meeste honderdplussers per tienduizend inwoners. Zeewolde (0) en Hardenberg (0,3) de minste-.