Groeipotentie voor recreatieboten Oude IJssel, ook beroepsvaart houdt plek op regionale rivier

De afgelopen tien jaar is de Oude IJssel veel populairder geworden onder eigenaren van recreatieboten. En er is zelfs nog ruimte voor groei. ,,Wat we niet willen is file-varen, maar daar is nu nog geen sprake van”, zegt heemraad Floor Wissing van het waterschap.



Tegelijk is het goederenvervoer over het water in diezelfde tijd gehalveerd. Daarover maakt Wissing zich nog weinig zorgen. ,,We hebben contact met de bedrijven die gebruikmaken van de binnenvaart. Ze zijn niet van plan hiermee op te houden. Dat is belangrijk voor de toekomst van de Oude IJssel. Daarom investeert de provincie in het onderhoud en bevaarbaar houden van de rivier.”