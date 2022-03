Groeiseizoen start kurkdroog, maar dankzij deze investering is dat (nu) geen probleem

Deventer school stuurt alsnog brief naar ouders over gymleraar die weg moest na vondst kinderpor­no

Ouders van leerlingen van school De Boerhaave in Deventer zijn alsnog geïnformeerd over het vertrek van één van de docenten. Dit gebeurde woensdagavond nadat de Stentor bekend had gemaakt dat een gymdocent de deur is gewezen, nadat bij hem kinderporno zou zijn aangetroffen. Volgens de school gaat het om een privézaak.

30 maart