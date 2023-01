Groeispurt Achterhoek mede dankzij komst Oekraïners

Met 2.293 nieuwkomers wonen in de acht Achterhoekse gemeenten nu 302.392 mensen. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers (geboorte, sterfte en migratie) van 1 januari 2023. De Achterhoek telde nog nooit zoveel inwoners, ook niet voor 2007 toen de teller op 301.000 stond en de krimp inzette.

Hoeveel van de gevluchte Oekraïners uiteindelijk hier blijven is afwachten. De Oekraïners moeten zich bij hun komst inschrijven, ook statushouders staan ingeschreven. Maar bijvoorbeeld de 225 vluchtelingen die in Doetinchem in de crisisnoodopvang zitten niet; zij moeten eerst de asielzoekersprocedure door.