Groeiwens Doesburgse bedrijven: strijd om stem raadsleden begint nu echt

Bij Kalimi’s in Winters­wijk draait het niet om geld: ‘Wij zijn er voor de bezoekers en medewer­kers’

17 augustus Winst maken is niet waar het om draait bij Kalimi’s, de ontmoetingswinkel in Winterswijk met een bijzonder concept. Veel belangrijker is het ‘van betekenis zijn’ voor bezoekers én medewerkers van de winkel.