Groen licht voor 43 nieuwe huizen in Etten

Door deze kleine stuw kunnen wandelaars in Klein Dochteren blijven genieten van dieren in natuur die weer bloeit

12 maart De dreiging van droogte voor de natuur langs de Lageweg in Klein Dochteren kan afgewend worden met de installatie van een simpele stuw. Daardoor kunnen wandelaars die daar van watervogels en fazanten genieten gerust zijn dat dit in de toekomst mogelijk blijft. De stuw die woensdag is geplaatst, moet voldoende water garanderen voor het voortbestaan van het natuurgebied.