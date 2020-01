Groen licht voor grenscomplex Gaxel bij Winterswijk: alle bezwaren van tafel

SKB Winters­wijk krijgt nieuwe scanner voor beter kankeron­der­zoek

16:22 WINTERSWIJK - Ziekenhuis SKB in Winterswijk krijgt vanaf september de beschikking over een PET/CT scanner. Met deze scanner kan veel gerichter en beter onderzoek gedaan worden naar kanker. Op dit moment moeten Achterhoekse patiënten hiervoor nog uitwijken naar ziekenhuizen in Arnhem of Enschede.