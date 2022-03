Groen-Links plant boom: ‘Via lokale politiek heb je invloed in eigen omgeving’

Gemeenteraadsverkiezingen Raadslid dat je paspoort checkt in stembureau: mag dat straks niet meer? ‘Alsof het allemaal verdacht is’

Gemeenten in Oost-Nederland weren massaal raadsleden en kandidaat-raadsleden als stembureaulid tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op slechts een paar plekken worden ze nog ingezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil per wet regelen dat dit in de toekomst helemaal niet meer mag. Is dat echt nodig?

13 maart