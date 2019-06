Groene poort beter ontvangen dan de kies: ‘Doetinchem doet z’n best om Winterswijk naar de kroon te steken’

Zaterdag wordt de poort - die 130.000 euro kost - op de kop van de Hamburgerstraat feestelijk geopend, tegelijk met de nieuw ingerichte Terborgseweg.



De groene poort, ontworpen door Eddy Boerakker uit Gaanderen, kwam als winnaar uit de bus na een prijsvraag van de gemeente en moet de binnenstad een aantrekkelijker uiterlijk geven.



De reacties op de poort lopen uiteen. Aan de D-Toren (op de kop van de Grutstraat) lijken de meeste Doetinchemmers nooit te kunnen wennen, maar de groene poort lijkt meer waardering te krijgen.

Enkele reacties

Op sociale media wordt uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe poort van Doetinchem. Hieronder enkele reacties:

Jules Moormann: Ik vind het een uit de kluiten gewassen chocoladeletter! Heel bijzonder en eigenlijk best mooi!

Mariel Kampshoff: Ik moet ook eerlijk toegeven, hij is best tof, had er een hard hoofd in maar in het echt uitgevoerd veel mooier als op tekening! 👍🏼 #nudeplantjesnog

Wim te Slippe: Doetinchem doet z’n best om Winterswijk naar de kroon te steken. Mag wat kosten zo te zien. Maar als men de kosten van dit bouw werk in gratis parkeerplaatsen had gestoken was het rendement zeker hoger geweest.

Jeroen Kappert: Kunstenaar en oud ijzer boer lachen zich kapot als die hun bankrekening zien!

Charlotte de Jong: Wat ik super suf vind, is dat de poort op eerdere tekeningen in het rood te zien was. Vond ik erg lelijk. Nu blijkt de poort er eigenlijk heel anders uit te zien, roestbruin. Wat ik wel erg mooi vind, valt me dus reuze mee. Tip: schets in de toekomst een reëel beeld!

Paul Gregoor: Ik vind het mooi! Maar na de dieptepunten als een uit de kluiten gewassen kies en het afgrijselijke LKKR was Doetinchem ook wel toe aan een cosmetische boost.

Eric Schuurman: Prima en leuk!