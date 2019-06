‘Groene poort’ verrijst op kop Hamburgerstraat

Het ontwerp van Eddy Boerakker, grafisch ontwerper uit Gaanderen, kwam in maart 2017 als winnaar uit de bus van een prijsvraag van de gemeente Doetinchem. De opdracht was: ontwerp een groene poort als entree voor de binnenstad. Het plan van een groene poort komt voort uit ideeën ontstaan in het kader van Aanvalsplan Binnenstad, dat de binnenstad van Doetinchem aantrekkelijker moet maken.

Vogels

De constructie die woensdag werd geplaatst, vlakbij de C&A, is vooralsnog niet groen maar bruin. Wel is het de bedoeling dat er allerlei groen in komt te hangen. In maart 2017 liet Boerakker zelf weten pas tevreden te zijn als er straks vogels zijn die zich in zijn poort nestelen.



Het ontwerp werd destijds gekozen uit vijftig inzendingen. De keus viel op het idee van Boerakker omdat het goed aansloot op de nieuwe inrichting van de Terborgseweg, met onder meer een bomenrij in het midden. Op deze plek stond tot ongeveer 1860 de Hamburgerpoort. Deze naam staat ook in de staalconstructie.