Groene revolutie stokt: duurzame doelen Gelderland blijken praktisch onhaalbaar

Slag om Grolle massaal bezocht, 1100 acteurs gaan elkaar ‘te lijf’

GROENLO – Christopher Fritz is 58 jaar, komt uit de Beierse plaats Wasserburg en is re-enactor. Samen met meer dan 1.100 collega’s uit vele landen speelt hij drie dagen lang de Slag om Grolle uit 1627 na. ,,We doen heel vaak mee aan dit soort veldslagen, maar dit is verreweg de grootste’’, zegt de Duitser, niet te beroerd om 800 kilometer te rijden naar de Achterhoek om zijn hobby uit te oefenen.

22 oktober