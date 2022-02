Groene schoenen, veel lachen en posters plakken: politieke partijen gemeente Berkelland trappen af voor campagne gemeenteraadsverkiezingen

BORCULO - In Berkelland kan het campagnevoeren beginnen richting gemeenteraadsverkiezingen in maart. Vrijdagavond beplakten lokale politici samen de verkiezingsborden met hun partijposters. Maandag worden deze door beheer en onderhoud geplaatst.

En nee, de schoenen van Leo Morren staan niet in de grondlak. Ze horen zo appelgroen te zijn. „Het moet allemaal groener en linkser. Dat wil toch iedereen? Snap niet dat we nog steeds geen absolute meerderheid in de gemeenteraad hebben en dat we nog altijd moeten plakken.” De nummer 2 op de lijst van Groen Links in de gemeente Berkelland krijgt er de lachers mee op de hand.

Speerpunten vliegen in ’t rond

Met het plakken van de posters op de verkiezingsborden is de kop eraf: het campagnevoeren kan beginnen in Berkelland. In de hal van de gemeentewerf staan deze vrijdagavond 23 blanco borden klaar die van partijposters worden voorzien. De sfeer is los, speerpunten vliegen in het rond. Het IJslandse preventiemodel van GBBerkelland springt er deze avond uit in de grote hal op de gemeentewerf in Borculo. Lijsttrekker Anjo Bos plakt samen met Ingrid van Dijk, de nummer twee op de lijst van de lokalen. Het IJslandse preventiemodel gaat over jongeren en het tegengaan van drugsgebruik door vier belangrijke omgevingsfactoren met elkaar te verbinden. „Zoek maar eens op. En het is bewezen dat het werkt. We moeten daar zo snel mogelijk mee aan de slag.”

Huizen voor jongeren

De meest genoemde ambitie van aanwezige volksvertegenwoordigers is het wonen voor iedereen betaalbaar maken. En houden. Lijsttrekker Theo Helmers van het CDA wijst naar zijn jongere partijgenoot Biense Klein Braskamp (27). „Ook jongeren moeten een betaalbare woning kunnen kopen of huren. Alle leeftijden zijn binnen onze club vertegenwoordigd en Biense weet wat er leeft onder de jeugd. Wonen is een heel belangrijk onderwerp.”

Samen doen

Eigenlijk is de campagne al tijdens het posterplakken begonnen. De toon is nog mild en je hoort dat de intentie leeft om er na de formatie het beste van te maken met z’n allen. „Dat zullen we vooral samen moeten doen”, verzekert Gerrit de Hoop.

Kwaliteitsplakken

Jos ter Woerds is als senior voorwerker op de gemeentewerf vooral geïnteresseerd in de kwaliteit van het plakwerk. „Dit werk doe ik al 33 jaar. We zitten hier sinds 2014 en het is nu de tweede keer dat op deze locatie wordt geplakt. Maandag gaan we van hieruit met twee ploegen de borden plaatsen.”

In Neede, Eibergen, Borculo en Ruurlo zullen drie tot vier borden op goede zichtplekken worden geplaatst. De kleine kernen krijgen één bord op de vertrouwde plek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart.