Groengoeroe Nico vernieuwt als geen ander: ‘Ik denk dat dit de enige weg is’

De veelbekroonde ondernemer uit Megchelen is een autoriteit. Spreekt op congressen, reist een paar keer per jaar naar het buitenland. Is geridderd, heeft een koninklijke onderscheiding op zak. De 58-jarige Wissing wordt gezien als autoriteit en visionair.



,,De mens wil alles naar zijn hand zetten. Alles slopen en dan groen gebruiken als decoratie. Kijk naar de landbouw, kijk naar het stedelijk gebied.”



Het moet anders, is zijn boodschap. ,,We zijn de verbinding met de natuur kwijt. Voor projectontwikkelaars is groen lastig, het kost geld. Groen als een noodzakelijk kwaad. We bouwen zo rationeel mogelijk, slopen maar door. En weten nog niet half hoe ingenieus de natuur in elkaar zit. Daar moeten we nog zoveel van leren.’’