Groengoeroe Nico vernieuwt als geen ander: 'Verbinding met de natuur is weg'

Borculo als bruisend centrum in de kegelsport

11:00 Vanaf 20 september heeft Borculo er een heuse kegelbaancentrum bij. De oude kegelbanen van ‘HJ’ aan de Lochemseweg zijn in ere hersteld door Hans Beerten en de Stichting Kegelkelder. Het doel is om van Borculo een hotspot te maken in het kegelen. De vier banen zijn dusdanig aangelegd dat ook nationale competitiewedstrijden kunnen worden georganiseerd