Groengoeroe Nico Wissing en collega's openen hun privétuinen voor publiek

Komende zondag is de tuin van Wissing te bezichtigen, samen met de tuinen van 't Meihuus in Breedenbroek en Park Gut Heidefeld in het Duitse grensplaatsje Spork.



De drie zogenoemde grenslandtuinen zijn heel verschillend in ontwerp, karakter en beplanting. De tuinen zijn zo gelegen, dat ze eenvoudig in één dag te bezoeken zijn, ook op de fiets. De tuinen in Breedenbroek en Spork zijn vaker te bezichtigen, de tuin van Wissing alleen komende zondag en op 9 augustus.