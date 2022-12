GroenLinks Doetinchem boos: foto van ‘piet met negroïde uiterlijk kwetsend’, Buha verwijdert beeld van Facebook

Borculose Hannah (18) doet mee aan missverkie­zing: ‘Ik wil mijn platform gebruiken om meer aandacht te vragen voor ADD en HSP’

BORCULO - Niets is wat het lijkt: onder dat mom doet de Borculose Hannah van der Weide (18) mee aan de verkiezing Miss Teen of Gelderland. Via Instagram werd ze benaderd, nu staat ze in de finale. „Mensen vinden missverkiezingen tuttig, maar oordelen alleen op uiterlijk.”

13 december