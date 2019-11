GroenLinks: ‘Economische Agenda Berkelland is te vaag’

Het liefst had GroenLinks-raadslid Andra Weg de Economische Agenda 2020-2024 voor Berkelland helemaal niet besproken en van de agenda gehaald. ‘Wij moeten als gemeenteraad controleren, kaders stellen en onze inwoners vertegenwoordigen. Maar dat kan alleen op basis van goede stukken. Daarin moeten doelstellingen en termijnen helder en meetbaar geformuleerd worden. Daar is hier geen sprake van. Ik heb geen idee wat de gemeente gaat doen, hoeveel uren ambtenaren hier aan werken, welke doelen we gaan halen, wat we willen bereiken en wanneer we tevreden zijn. En dat terwijl we in de begroting 16 miljoen euro hiervoor beschikbaar stellen. Ik wil als raadslid in een tijd van bezuinigingen wel weten of dit de investering waard is.”

Quote Ik wil als raadslid in een tijd van bezuinigin­gen wel weten of dit de investe­ring waard is Andra Weg, GroenLinks

Ze krijgt steun van D66 en PvdA. „Het verbaast mij dat andere raadsfracties dat niet vinden. Als we besluiten nemen op vaag geformuleerde stukken haalt dat ons over een aantal jaren keihard in. Wat zijn bijvoorbeeld de resultaten van de vorige Economische Agenda 2016-2020? Heeft die zin gehad? Ik kan dat nergens vinden. Als ik als zorgondernemer met zo’n stuk naar Menzis zou stappen met de vraag of ik even 5 ton kan krijgen, lachen ze me keihard uit. Ik hou m’n hart vast als Berkellandse ondernemers zulke ondernemersplannen maken. Dat kan gewoon niet!”

PvdA-fractievoorzitter Betsy Wormgoor heeft een déjà vu. „Ik hou niet van copy-paste. Deze agenda is een kopie van de vorige. Ik mis nieuwe ontwikkelingen als de nieuwe N18, natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, en de mislukking van de Participatiewet. We leven niet meer in 2016.” Ook D66-commissielid Marc Berends noemt de Agenda ongrijpbaar. „Wat zijn concrete projecten?”

VVD-raadslid Marcellino Kropman kan wel meevoelen met Andra Weg. „Hoe wordt geld verdeeld volgens deze visie? Waar zijn kansen? Ik mis de nieuwe N18 en glasvezel.” Toch is de VVD positief. „We zien het meer als een visie dan als een concrete agenda.” Ook CDA-raadslid Theo Helmers heeft het stuk meer met een helikopterview bekeken. Het CDA is tevreden. Wel mist hij de agrarische sector als belangrijke bedrijfstak in de Agenda.