GroenLinks: nu doorpakken met vuurwerkverbod in Berkelland

Eerste prik in het SKB: ‘Zo blij dat vaccineren is begonnen’

6:55 WINTERSWIJK - Verpleegkundig specialist Chantal te Braake was gistermiddag de eerste die het Covid-vaccin kreeg toegediend in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. ,,Ik ben zo blij dat we zijn begonnen. Dit is het begin van het einde.”