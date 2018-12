GroenLinks-raadslid ‘mist’ crematoriumbos in Haarlo

Van de gemeente Berkelland moest in totaal 23.000 vierkante meter aan bos en natuurcompensatie zijn aangelegd. Daarvan bestaat ruim 13.000 vierkante meter uit een bos bij de Waterster in Borculo. Er komt zelfs 16.000 vierkante meter, zo beloofde het college. De overige 9.000 vierkante meter omvat een poel met een klein bos op het terrein van het nieuwe crematorium.

Boompjes staan er

Gert Brinkhorst van Crematorium Hart van Berkelland is onaangenaam verrast door Knuvers’ vragen. “Alles is ingeplant, en als je tijdens het hardlopen de goede kant opkijkt, dan kun je dat ook zien! Natuurlijk hebben jonge boompjes tijd nodig. Maar die krijgen ze... We zijn er trots op dat in de gegraven poel meteen salamanders zijn getrokken. We hopen dat die na de winter weer massaal tevoorschijn komen.”