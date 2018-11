GroenLinks slaat alarm over exoot

Ooit werd de plant verkocht voor in de tuin, want mooi is-ie zeker. Maar verwoestend ook. GroenLinks-raadslid Paul Knuvers wil weten wat de gemeente Berkelland doet aan bestrijding van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Hij stelde er schriftelijke vragen over aan het Berkellandse college. Aanleiding is het struweel op de hoek van de Ruurloseweg en de Lebbenbruggedijk. Want daar woekert het aardig.

Geen hypotheek

Knuvers meldde de opkomst van de plant een paar weken geleden bij de gemeente, en vraagt zich nu hardop af of en hoe de gemeente optreedt. Niet dat GroenLinks tégen groen of exoten is, maar de Japanse duizendknoop is een uitzondering. In het Verenigd Koninkrijk krijg je in sommige delen van het land geen hypotheek als de plant in je tuin staat, want het is de vraag of je huis tegen het geweld van de wortels bestand is.

Meldpunt?

De plant woekert ook op enkele plekken langs de N315 tussen Neede en Borculo en in Neede bijvoorbeeld op het terrein tussen de Haaksbergseweg en de Braak. Knuvers wil weten of er een centraal meldpunt is in Berkelland, en hoe de gemeente de plant te lijf gaat. In principe moeten grondeigenaren zelf actie ondernemen, maar er zijn gemeenten waar in de regels wordt opgenomen dat de schadelijke plant taboe is.