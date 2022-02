GroenLinks verdwijnt uit raad Winterswijk na vertrek Peter Voogt: ‘Heel jammer, maar er is niemand voor te krijgen’

GroenLinks had de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met acht mensen zo goed als klaar. Tot de beoogde lijsttrekker zich terugtrok vanwege gezondheidsredenen, vertelt Peter Voogt. ,,Op de rest van de lijst was niemand bereid of geschikt om die plek over te nemen. Ikzelf heb duidelijk aangegeven dat ik niet meer wil. Eventueel had ik nog op nummer twee willen staan, maar niet meer als lijsttrekker of als fractievoorzitter. Daar moet je een enthousiast en energiek iemand voor hebben. Ik ben bijna 69 en heb besloten mijn energie ergens anders voor te gebruiken. Ik ga in de tijd die mij nog rest andere leuke dingen doen.”