GroenLinks vraagt hulp provincie bij opruimen ‘gifvaten’ bij Rutgers Milieu

De vaten bevatten brandblussers. Rutgers Milieu zamelde die in en filterde uit de blussers het fosfaat, waarmee het een grondverbeteraar wilde maken. Toen de enige potentiële afnemer wegviel, bleef een terrein over met 1300 vaten. In de brandblussers zit het niet-afbreekbare PFOS, dat sinds september 2019 (net als stikstof en PFAS) onder een vergrootglas ligt.