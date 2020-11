GroenLinks wil dit jaar vuurwerkverbod in Berkelland

poll Zutphense bioscoop Cinema­jestic is juist blij met opgelegde sluiting: ‘Dit is veel goedkoper dan open blijven voor 30 bezoekers’

7:45 Cynthia Marras keek als directeur van de Zutphense bioscoop Cinemajestic niet met zweet in de handen naar de persconferentie van Premier Mark Rutte. De deuren open houden voor maximaal 30 mensen per zaal kost haar juist geld. ,,De enige reden dat ik open bleef was om geen bezoekers te verliezen aan Apeldoorn of Deventer.’’