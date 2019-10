Sinds 1 januari 2018 is er in de gemeente Amsterdam een verordening van kracht die het bezorgen van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen enkel toestaat wanneer mensen een ja/ja- sticker op de brievenbus hebben geplakt. Inwoners moeten zelf actie ondernemen als ze reclame en huis-aan-huisbladen wél willen ontvangen. Adverteerders die ondanks die sticker toch folders door de bus doen, riskeren een boete.

Volgens de gemeente Amsterdam scheelt het zo'n 33 kilo papier per huishouden per jaar. Ook andere gemeenten denken na over invoering van zo'n systeem. In onder meer Haarlem, Utrecht en Rotterdam wordt de sticker per 1 januari ingevoerd.

In Berkelland moeten inwoners in actie komen als ze géén ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Als ze geen ja/nee- of nee/ nee-sticker op de brievenbus plakken, worden beide gewoon bezorgd.

GroenLinks is enthousiast over het Amsterdamse systeem en heeft het college vragen gesteld. "GroenLinks hecht er veel waarde aan dat het gebruik van grondstoffen als gevolg van overbodige productie wordt voorkomen in plaats van het achteraf weer te moeten scheiden en recyclen. Wij hopen dat het college dit met ons deelt", aldus GL-commissielid Rick Hulshof.

"Is het college het met ons eens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk onder het huidige 'opt-out-systeem', waarbij inwoners moeten aangeven het drukwerk niet te willen ontvangen, de verspilling van met name papier en plastic in de hand werkt?", vraagt Hulshof. Hij vraagt ook of het college bereid is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot invoering van de ja/ja-sticker in Berkelland.