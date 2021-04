Groenlo heeft acht nieuwe bewoners om toeristen te trekken

Dat gebeurt digitaal, want de nieuwe Grollenaren zijn fictief. Met hulp van een groot aantal bedrijven uit de streek heeft de gemeente Oost Gelre op zeven locaties in de stad en één bij Erve Kots in Lievelde, levensgrote beelden geplaatst die vergezeld worden door een QR-code.



Door deze code met de telefoon te scannen, komen de figuren op het scherm tot leven. ,,De nieuwe inwoners nemen je met hun verhaal mee op een historische wandeling door de stad”, vertelt wethouder Porskamp. ,,Met de acht willen wij als gemeente de 80-jarige Oorlog beleefbaar maken. Groenlo fungeert daarbij nu als pilot, want het doel is dit concept Europees uit te rollen in alle steden die aan ‘De Spaanse Weg’ liggen. De route die in de 16de eeuw de Spaanse Nederlanden met elkaar verbond.‘’