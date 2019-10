Groenlo in de ban van de Slag om Grolle: ‘We zijn veroverd door Frederik Hendrik, niet bevrijd’

2019

Als boeren, boerinnen, handelaren, edelmannen en meisjes van lichte zeden trekken de inwoners van Groenlo de komende drie dagen door de eigen binnenstad. Geen horloges, geen telefoons. Het vuur knispert, fakkeltochten zetten de avonden in een oranje gloed en vrouwenkoren zingen. Ze leven in een vervlogen tijd, die mooier lijkt dan het was. De stad is in Spaanse handen.