Groenlo zwemt weer 20 jaar bij Marveld

Dat nieuwe contract valt 83.000 euro lager uit dan de ruim 300.000 euro dat de gemeente tot nu toe elk jaar betaalde. De nieuwe overeenkomst moet nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Volgens Edwin Bomers is het goed mogelijk om voor een lagere prijs dezelfde service te bieden. ,,Toen we twintig jaar geleden begonnen hebben we in een splinternieuw zwembad geïnvesteerd. Wij schrijven sneller af dan een gemeente, maar we vernieuwen ook sneller. Als de financiële druk eraf is kunnen we ook voor een lagere prijs werken.”