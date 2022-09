Groenloër (47) verkocht erg veel ‘cola en chips’ aan minderjarigen, maar het bleken drugs: ‘Bij hem kun je alles halen’

Lochem vergadert achter gesloten deuren over bouwplan met ‘veel te dure huizen’

De gemeenteraad van Lochem praat dinsdag achter gesloten deuren over de nieuw te bouwen woonbuurt Kop van Oost in Lochem. Bij een deel van de gemeenteraad is ergernis gerezen over het bouwplan, omdat de woningprijzen ‘ongehoord’ hoog zouden zijn.

5 september