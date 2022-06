Groep Algerijnen opgepakt in Winterswijk om hausse aan inbraken: camerabeelden verraden daders

De neergeschoten man is opgepakt. Justitie verdenkt hem van drie diefstallen uit voertuigen, het insluipen in een woning, een poging tot insluiping plus het bedreigen van een agent. De man is overgebracht naar een huis van bewaring. Opvallend is dat in dezelfde nacht van dit incident (van donderdag op vrijdag) nog eens vier Algerijnen zijn gearresteerd.



Een aantal van deze verdachten woont in het asielzoekerscentrum aan de Amstelstraat in Winterswijk, bevestigt burgemeester Joris Bengevoord. ,,Samen met een aantal anderen veroorzaakte de neergeschoten man overlast in Winterswijk. Door goed politiewerk is hij opgepakt.”



Sommige Algerijnen woonden niet in het asielzoekerscentrum. Zij krijgen een gebiedsverbod. De overlastgevers moeten vertrekken, conform afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).