Grolle: ‘Grootste optocht van Oost-Nederland’, met dank aan alle uitgevallen concurrenten

Het was de bekroning van het besluit om de optocht niet een dag, zoals in Harreveld of ’s-Heerenberg, of een week zoals in Didam, maar slechts een paar uur uit te stellen. De code geel met de zware windstoten gold tot 16 uur. Dus kwam zondagochtend het besluit om 16.11 uur te beginnen.

Tot het uitstel was besloten na overleg met de Knunnekes, gemeente en de Veiligheidsregio. ‘In goed overleg zijn we tot deze alternatieven gekomen’, verklaarde burgemeester Annette Bronsvoort zondagochtend. ‘Iedereen is zich ervan bewust dat veiligheid voor alles gaat.’

Volledig scherm Het ging door, de optocht in Wehl, maar je moest je wel goed inpakken. © Theo Kock

Lappendeken

Aanpassingen in Silvolde, tóch niet in Ulft, in Groenlo twee uur later, niet in Lievelde, Harreveld naar maandag, Didam naar volgende week zondag, ’s-Heerenberg tegelijk met de kinderoptocht op maandag, Wehl wel: het van tevoren zo ordelijke overzicht van de carnavalsoptochten in de Achterhoek werd in de loop van de zondagochtend een lappendeken van berichten met verschillende vormen van uitstel, afgelastingen en verplaatsingen.

Koude wind

De aftrap was zaterdag al in Doetinchem (en Azewijn), waar een koude wind door de straten daverde, maar de optocht niet tegenhield. De wagenbouwers hadden van tevoren instructie gekregen om losse delen weg te halen of vast te maken, maar daar leed de optocht niet zichtbaar onder.

Volledig scherm Takkewijven in de Doetinchemse optocht. © Theo Kock persfotografie

In Azewijn, waar de optocht iets later van start ging (en ook een wagen uit Braamt na deelname in Doetinchem ook hier nog kon invoegen) waaide de wind net zo strak rond de wagens en deelnemers, maar zonder directe gevolgen.

Eerst wel, dan niet

In Oude IJsselstreek werd zaterdag aangekondigd dat zowel Silvolde (dat ook later begon) als Ulft door kon gaan, maar zonder de grote wagens. Zondag kwam daar in ieder geval voor Ulft de algehele afgelasting bij. De optocht gaat in de herkansing, wanneer is nog onbekend. En De Lollige Snuiters in Wehl hadden ook besloten van start te gaan.

Zon als beloning