Grollenaar die ‘chips en cola’ als harddrugs verkocht aan tieners moet tien maanden de cel in

Drugswoning Groenlo voor drie maanden dicht, rechter wijst bezwaar van partner af

GROENLO - De woning in Groenlo, van waaruit een 47-jarge man aan minderjarigen drugs heeft verkocht, is gesloten voor een periode van drie maanden. De partner van de man deed via de rechter nog een poging de woningsluiting te voorkomen, maar zonder resultaat.

29 juni