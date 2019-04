Grolsch moet vechten voor elke liter in Oost-Nederland

Column Stadse Fratsen: de poes van de jonkheer

13:03 De jonkheer heeft een poes. Het dier loopt behoedzaam over de tafel die vol ligt met kranten, pennen, potjes en andere prullaria en nestelt zich op de enige lege plek waar ik zojuist ben aangeschoven. Ik interview de jonkheer over zijn kasteel aan de rand van de Kruisbergse bossen. Een toehoorder zet koffie voor me neer en terwijl ik het gesprek begin, pak ik het melkcupje. De poes draait zijn kop naar me toe. Vroeger, in mijn studententijd, had ik ook een poes. Een kater eigenlijk. Een allervriendelijkst dier, dacht ik altijd. Totdat ik met kater en al verhuisde naar een torenkamer, aan de rand van het stadscentrum. Door een klapraam dat meestal open stond, kon het dier naar buiten en belandde daar - via de schuin omhoog lopende dakgoot - op een uitgestrekt plat dak. Het moet voor hem een paradijs zijn geweest daar, met al dat niets vermoedende gevogelte dat op het gemak wat rond lummelde en op deze hoogte van alles verwachtte maar geen sluipende viervoeter. Mijn kater bleek een roofdier. De ene na de andere prooi leverde hij - tot mijn afschuw - via het dakraam bij mij af. De poes van de jonker ligt links voor me, terwijl ik aantekeningen maak in mijn opschrijfboekje. Maar als ik het melkcupje lospeuter en leeg in de koffie, komt zij in de benen. Ik leg het cupje rechts naast me. De poes loopt voor me langs over het opschrijfboekje, juist voorbij het koffiekopje in een streep naar het cupje en likt de laatste melk eruit. De jonkheer schenkt er geen aan dacht aan. Mijn kater vernoemde ik naar een wat zure maar vasthoudende sportjournalist van De Volkskrant uit die tijd: Ben de Graaf. Ik vraag de jonkheer hoe zijn poes heet. ,,Poes’’, zegt de jonkheer.