Grolse kroegtijgers kunnen écht niet wachten tot maandag

Met ‘een dikke lach en een dikke vinger tegen corona’ gaan Roland en Marion van Wijk de heropening tegemoet, maar vreugde en bezorgdheid gaan bij hen hand in hand. ,,We vinden het heel spannend. Ik ben bang dat ik straks meer handhaver dan kastelein ben, want alcohol en anderhalve meter afstand bewaren is geen fijne combinatie”, zegt Marion van Wijk. ,,We moeten er maar positief instappen.”