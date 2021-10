Grolse Wanten Film in première: ‘Zo gaat het ambacht nooit meer verloren’

GROENLO - In een goed gevulde Oude Calixtuskerk in Groenlo is zaterdagmorgen de officiële Grolse Wanten Film gepresenteerd. Gemaakt in opdracht van Grolse Wanten Sociëteit om de kunst van het handwerk tot in de eeuwigheid te bewaren.