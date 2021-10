Grolse Wanten het hele jaar in de aandacht: ‘Jammer om er alleen in de winter mee uit te pakken’

Groenlo heeft tal van zaken om trots op te zijn. De meesten daarvan worden het hele jaar breed uitgevent, denk bijvoorbeeld aan de Slag om Grolle, de vestingwerken en voormalige Grolschfabriek. Maar de Grolse blauwwitte wanten met rode punt in de ster komen eigenlijk alleen in de wintermaanden in de aandacht.



Jammer, dacht onder meer Joske Elsinghorst van de Werkgroep Promotie Groenlo. ,,Het specifieke patroon op het breiwerk hoort al eeuwen onderdeel bij Groenlo. Wollen mutsen, sjaals en wanten haal je in de zomer echter niet uit de kast, dus dan is het ontwerp nergens te zien. Daarom hebben we mensen uitgedaagd verder te kijken dan alleen de wanten.”



Daarvoor is de hulp ingeschakeld van Natasja Scharenborg, die als kunstenares al jaren bezig is met de ster in de want. ,,Het is zo gaaf om te zien wat zij daar allemaal al mee gedaan heeft.”