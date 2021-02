Grolse webshop biedt speciale oranje muts aan, voor de buren uit Lichtenvoorde

Allemaal met hetzelfde motief (een achtpuntige ster), allemaal in de bekende plaatselijke kleuren rood, wit en vooral blauw.

Maar sinds kort kleurt de shop ook gedeeltelijk oranje en wel in de vorm van een noaber muts, op zijn Twents geschreven. ,,Die hebben we speciaal laten maken voor onze buren in Lichtenvoorde”, zegt waarnemend voorzitter Erik Mentink van de in 2005 opgerichte herensociëteit.

,,We weten dat de mutsen van ons in de smaak vallen, maar ze gaan daar natuurlijk niet in de Grolse kleuren rondlopen. Vandaar dat we een speciale oranje muts aan de collectie hebben toegevoegd. Alleen de kleur is anders, het motief blijft hetzelfde.”

Rivaliteit

De rivaliteit tussen Groenlo en Lichtenvoorde bestaat al heel lang en wordt doorgaans tijdens carnaval gekoesterd. Deze maand komt dat er niet van, vanwege corona. De sociëteit heeft toch een ludieke manier gevonden om de hogelijk gewaardeerde inwoners van de buurgemeente te kietelen.



Vandaar dat Mentink gaarne bereid is zijn twee pr-medewerkers Roy Wijgerink en Bjorn Snijders in vol ornaat te laten poseren bij de leeuw en de kei, de Lichtenvoordse symbolen bij uitstek op de Markt. Voor de goede orde: de burenversie van de muts is voor 18 euro verkrijgbaar. Geen cent meer dan de traditionele Grolse versie.

Scandinavische techniek, op z’n Grols

Sociëteit Grolse Wanten is een serieuze aangelegenheid. In 2005 opgericht, met als enige doel het handhaven van de ambachtelijke wijze waarop de wanten al zeker 150 jaar lang met de hand worden gebreid. Voor wie het weten wil: met zuivere wol, op twee handen, met vier of vijf breipennen nummer 3,5. Het is een soort Scandinavische techniek, maar dan Grols.

De inspanningen van de herenclub in Groenlo om deze vorm van folklore levend te houden zijn bepaald niet zonder succes gebleven. Sinds 2017 prijkt het traditionele breien van de Grolse wanten op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Daar kunnen ze in Lichtenvoorde nog een puntje aan breien.

De webshop is te bereiken via shop.grolsewanten.nl