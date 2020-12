Grond is voorlopig niet beschikbaar: Vrijheidsbos in Geesteren op losse schroeven

Geesteren moet 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een herinneringsbos krijgen, met daarin elf bomen voor de mensen die door de oorlog om het leven zijn gekomen in het dorp. Daarnaast kunnen dorpsbewoners en oud-inwoners in het bos een eigen herdenkingsboom kopen en planten. Ook het uitstrooien van as van een overledene bij of onder de eigen boom is mogelijk.