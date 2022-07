Grond waarop gifvaten stonden én achterliggend bosperceel worden gesaneerd: ‘Alleen gevaarlijk als het zand wordt opgegeten’

Dat bosperceel – dat ligt tussen het bedrijventerrein en de Oude IJssel – is openbaar toegankelijk. ‘In theorie is er een risico voor de volksgezondheid', schrijft burgemeester Mark Boumans in een raadsmededeling.



Maar in de praktijk is dat risico nihil. ,,Het wordt pas gevaarlijk als het zand waarin het gif zit wordt opgegeten”, zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem. Dat wordt geconcludeerd door de GGD na een bezoek aan het terrein, medio juni.