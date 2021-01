Gronings bureau doet onderzoek naar gifvaten

Nieuwbouw Slingeland stap dichterbij na aankoop monumenta­le boerderij

4 januari DOETINCHEM - Met de aankoop van de monumentale hallenboerderij 't Mentingslag is de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem een stap dichterbij. Dat de aankoop als een nieuwe stap in die richting moet worden gezien, meldt het Slingeland samen met de gemeente Doetinchem in een persbericht.