Groot drugslab ontdekt in leegstaande loods in Winterswijk

Op de gevel van het pand staat nog de naam van een transportbedrijf dat hier eerder was gevestigd en deze week failliet is verklaard. Sinds september vorig jaar is dit bedrijf echter niet meer actief op deze locatie.



De politie is in groten getale aanwezig en krijgt ondersteuning van de brandweer bij de ontmanteling van het lab. Ook komt de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie ondersteuning bieden.



Volgens agenten ter plekke is het lab in ieder geval ‘een stuk groter’ dan het cocaïnelab dat eind januari is gevonden en ontmanteld aan de Oude Winterswijkseweg in Vragender. Vanwege politieonderzoek is de Driemarkweg afgesloten.



Later meer.