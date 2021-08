Groot Meezingfestijn in Vorden afgelast

Even had organisator Stichting Musica Contea nog goede hoop. Maar na de afgelopen persconferentie op 13 augustus werd snel duidelijk dat het muzikale herenigingsfestijn in het centrum van Vorden, zoals de stichting het in gedachten had, niet kan.

In de Dorpsstraat zou een speciaal podium komen waarop twee keer een twee uur durend concert zou worden gegeven. Naast de tientallen musici van de Bronckhorst Wind Symphony stonden ook soloartiesten als Timmy van Lingen en Cleo Vlogman uit Vorden geboekt. Vlogman deed in 2019 mee aan The Voice of Holland, Van Lingen hoorde in 2017 bij de laatste zes zangers in Idols.